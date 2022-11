"Elle est contrôlée jusque dans l'assiette du consommateur": comment la qualité de notre eau est-elle analysée?

On en consomme chaque jour depuis notre robinet, l'eau est une ressource précieuse pour notre corps. Cet or bleu bénéficie de contrôles rigoureux pour s'assurer qu'il ne comporte pas d'éléments nocifs pour notre santé.

L'eau est une ressource pour laquelle il faut porter une attention particulière. En Wallonie, ce sont plus de 30.000 échantillons qui sont testés chaque année. Ils peuvent provenir de châteaux d'eau, de réservoirs ou même directement depuis votre robinet.

Une fois récoltés, les échantillons sont amenés à un laboratoire où différents tests sont effectués. Que cela soit la recherche de métaux, pesticides ou micro-organismes, chaque eau récoltée est étiquetée afin d'avoir la meilleure traçabilité possible.

"L'eau de distribution est un produit alimentaire qui est contrôlé jusque dans l'assiette du consommateur. On pourrait frapper à votre porte pour demander un prélèvement au sein de votre robinet" explique Sébastien Ronkart, directeur de la qualité au laboratoire de la société wallonne des eaux.

Pour la durée d'une analyse, celle-ci se situe entre 24 et 48 heures entre le prélèvement et l'obtention des résultats. "Chaque minute, chaque heure, compte en microbiologie. Entre la période de prélèvement et l'obtention du résultat, nos clients ont bu cette eau" explique Sébastien Ronkart.

La population peut donc être sereine, notre eau peut compter sur un contrôle de qualité.