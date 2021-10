À Bruxelles, pour aller au restaurant, au café, au cinéma ou à la salle de sport, il faut désormais montrer son Covid Safe Ticket. La mesure est entrée en application ce vendredi 15 octobre.

C’est aujourd’hui que le Covid Safe Ticket entre en application sur le territoire bruxellois. Il faudra présenter ce pass sanitaire dès 16 ans dans les restaurants et cafés (à l'intérieur, pas en terrasse).

Dans l'établissement que nous visitons à Etterbeek, chaque membre du personnel est autorisé à contrôler les clients. "C'est plutôt naturel. On a trois petites machines que l'on peut prendre et transporter. On contrôle le client dès qu'il est à table avant de prendre les commandes", explique Amina, responsable d'équipe.

Sur place, les clients font preuve de compréhension. "Ça a pris littéralement 2 secondes de présenter le Covid Safe Ticket, donc pas de soucis", confie l'un d'entre eux. "Je suppose que ça fait partie de la suite logique des choses. On est en règle, on peut profiter de notre café", ajoute un autre.

Léo, restaurateur à Ixelles, regrette le manque d'information. Ce matin, il découvre et télécharge l'application qui lui permet de vérifier la validité du CST. "On a trouvé la formule. Mais bon, on est pas payés pour ça, on n'est pas flics non plus. On a l'impression de fliquer en fait la clientèle à chaque fois et ça, ce n'est pas le principe d'un lieu Horeca", nous confie-t-il.

De son côté, Angela craint que vérifier ce CST soit particulièrement compliqué les jours d'affluence. "On va payer une collègue pour qu'elle puisse nous aider. Elle va devoir rester à côté de la porte", souligne-t-elle. Si la mesure ne fait pas l'unanimité dans le secteur Horeca, la priorité des responsables est d'éviter une nouvelle fermeture de leur établissement.