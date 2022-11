"La carotte", un poisson rouge de 30 kg, attrapé par un pêcheur dans un lac en France

Un poisson rouge vieux de 20 ans et pesant plus de 30 kilos a été capturé en France. Andy Hackett, pêcheur anglais, qui a attrapé l'énorme animal après une bataille de 25 minutes lors d'un voyage au Bluewater Lakes dans l’Aube. Le spécimen a été baptisé "La carotte" en raison de la couleur orange de ses écailles.

Le géant a été introduit dans les lacs Bluewater il y a 15 ans, et s'est montré insaisissable depuis. Il s'agit du plus gros poisson rouge jamais capturé. "Tout le monde a pensé qu'il fallait un plus grand bocal, puis on s'est demandé s'il y avait une balance assez grande pour le peser la carotte", a expliqué le pêcheur.

Après avoir exhibé fièrement sa prise, le pêcheur a relâché le poisson rouge dans les eaux du lac français.



©Facebook Bluewater Lakes