"La chaleur peut tuer votre chien": pourquoi ne faut-il pas laisser son chien dans la voiture en allant faire des courses?

L'été est arrivé et avec lui, les périodes de fortes chaleurs. Dans cette période de l'année, les voitures qui sont exposées au soleil sont soumises à des températures très élevées, ce qui peut provoquer certains drames, notamment pour les animaux de compagnie.

C'est en ce sens que la commune de Libramont lance une campagne de sensibilisation pour que nos compagnons à quatre pattes ne restent pas seuls dans les voitures. Une centaine de panneaux ont été installés dans les parkings des principaux centres commerciaux.

"Ces derniers jours, on a eu des températures qui sont montées jusqu'à 36 degrés à l'extérieur, on voit [sur le panneau] qu'après 5 minutes la chaleur à l'intérieur de la voiture monte à 40 degrés et en 30 minutes, 52 degrés qui est une température mortelle pour le chien", explique Nathalie Herman, vétérinaire. "On peut avoir des soucis avec 24 degrés parce qu'après une demi-heure, on est à 40 degrés. On pense que c'est une petite course, mais la vie du chien est en danger assez rapidement."

Afin que les chiens ne doivent pas rester enfermés dans la voiture de leur maître, la commune a demandé aux commerçants d'accepter que les clients rentrent avec leur animal dans le magasin.