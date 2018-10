"La dégradation du béton constatée dans les centrales nucléaires a été sous-estimée"

Le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), Frank Hardeman, a estimé mardi que la dégradation du béton constatée dans les parties non nucléaires des deux centrales nucléaires avait été sous-estimée.

"On a longtemps considéré que c'était une dégradation de béton sans impact sur la structure", a indiqué M. Hardeman, interrogé en sous-commission de la Chambre sur la sécurité nucléaire. C'est pour cette raison que la maintenance a dans un premier temps été "superficielle".

Les parties des centrales nucléaires affectées par les problèmes de dégradation de béton concernent des systèmes de sécurité de réserve. Mais ils doivent être opérationnels pour assurer le fonctionnement de la centrale contre, par exemple, les chutes d'avion. Le réacteur Doel 3 en a été affecté mais est redevenu opérationnel après réparation du béton touché par l'humidité, tandis que Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 sont à l'arrêt pour cause à la fois de révision planifiée et de réparation de leurs bétons.

Le patron de l'AFCN ajoute que le problème est maintenant traité de manière "pro-active" par l'exploitant (Engie-Electrabel).