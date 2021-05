(Belga) "La fin de la vaccination des plus de 65 ans est en vue", a déclaré mardi Sabine Stordeur de la taskforce Vaccination lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano. "La volonté de se faire vacciner chez les personnes âgées était et reste très élevée", a-t-elle ajouté.

Ainsi, le pourcentage de personnes de plus de 65 ans vaccinées à Bruxelles dépasse les 70%, les 90% en Flandre - avec même un pic à 97% pour les personnes âgées entre 75 et 84 ans - et les 80% en Communauté germanophone. En Wallonie, 78% des 85 ans et plus ont été vaccinés, 81% des 75-84 ans et 81% des 65-74 ans. "Actuellement, 1,5 million de personnes avec comorbidité sont invitées à se faire vacciner et jusqu'ici, plus de 35% de ces personnes à risque ont déjà reçu une première injection", a précisé Mme Stordeur. Les femmes enceintes bénéficient également d'un accès prioritaire à la vaccination, a rappelé Sabine Stordeur. "Plus de 10.000 futures mères sont inscrites sur la liste prioritaire et certaines ont déjà été vaccinées", a-t-elle ajouté. Sabine Stordeur a également rappelé qu'il était possible de s'inscrire sur une liste de réserve (Qvax et Bruvax pour Bruxelles) et d'être vacciné plus rapidement. À ce stade, plus de 67.000 personnes ont été vaccinées plus rapidement grâce à ce système. "Même si vous avez moins de 40 ans, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur Qvax", a précisé Mme Stordeur. Cette semaine, 548.000 vaccins seront livrés à la Belgique, soit un nouveau record dans la campagne de vaccination. (Belga)