"La hausse des cas chez les enfants est liée au dépistage plus important dans ce groupe"

(Belga) Le nombre d'enfants de moins de 10 ans testés positifs au Covid-19 a plus que doublé en une semaine (+128%). "Trois quart de l'augmentation du nombre de nouveaux cas dépistés est liée aux enfants et adolescents", a indiqué vendredi le virologue Yves Van Laethem lors de la conférence de presse de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise. "Sans aucun doute parce que les campagnes de dépistages sont centrées sur des clusters dans les écoles", a-t-il ajouté.

L'augmentation des nouvelles contaminations détectées chez les adolescents a pour sa part augmenté de 41% en sept jours. "Le nombre de tests effectué chez les mineurs a augmenté de manière marquante alors que, pour les autres groupes d'âge, il diminue", a souligné Yves Van Laethem. Les enfants ont donc été plus nombreux à être diagnostiqués, explique-t-il. La même explication vaut pour l'augmentation importante de cas de Covid-19 dépistés dans la province du Limbourg, qui a enflé de 38% en une semaine. A ce rythme, le nombre de cas y doublerait tous les 15 jours. "Il s'agit essentiellement de foyers dans les écoles, où de larges campagnes de dépistage ont eu lieu", a nuancé Yves Van Laethem. Cette hausse n'est cependant pas uniquement détectée auprès des classes d'âge jeunes, "comme c'était le cas il y a une semaine, mais aussi globalement dans l'entièreté de la population", a relevé le virologue. Ceci étant, en nombre absolu, c'est toujours la province d'Anvers qui compte le plus grand nombre de cas, avec 2.259 infections détectées en une semaine. Suivent la Flandre orientale (2.195 cas) et la Flandre occidentale (2.071 cas). L'augmentation des contaminations se manifeste par ailleurs sur l'ensemble du pays, excepté à Bruxelles où la situation reste stable (+0%). En moyenne, la Belgique a détecté 2.210 nouvelles contaminations par jour entre le 19 et le 25 janvier, soit une augmentation de 12% par rapport à la semaine précédente. Les hôpitaux du pays ont admis en moyenne 125 patients covid par jour entre le 22 et le 28 janvier. Un nombre à nouveau légèrement en baisse (-1%), contrairement aux autres indicateurs. "C'est peut-être être partiellement lié au fait qu'il y a eu plusieurs foyers au niveau des hôpitaux, qui concernaient par définition des gens hospitalisés. Cela biaise la comparaison actuelle", a pointé Yves Van Laethem. Actuellement, 1.817 patients sont soignés du coronavirus en milieu hospitalier (-6% en sept jours), dont 323 se trouvent dans une unité de soins intensifs (-4%). Le nombre de décès liés au Covid-19 reste lui aussi relativement constant, avec une moyenne de 51 morts quotidiennes (+3%). (Belga)