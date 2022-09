"La police intensifie les contrôles": le nombre d'amendes pour excès de vitesse déjà supérieur à celui de 2021

Davantage de PV pour excès de vitesse ont été dressés au cours des huit premiers mois de 2022 que durant toute l'année 2021. Grâce à l'arrivée de 35 nouveaux collaborateurs, les Centres régionaux de traitement (CRT) ont ainsi enregistré plus de trois millions d'excès de vitesse, indique lundi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, dans un communiqué.

Les CRT traitent toutes les infractions provenant de caméras et de radars tronçons qui sont enregistrées par la police fédérale et par 159 des 185 zones de police locale. Ces deux dernières années, 35 collaborateurs supplémentaires ont rejoint ces centres et 32 autres seront encore recrutés cette année afin de pouvoir faire face à la charge de travail croissante. "Rien que cette année, plus de trois millions de conducteurs ont déjà été rappelés à leurs responsabilités en raison d'une vitesse excessive. La police intensifie également les contrôles pour d'autres infractions au code de la route, comme la consommation d'alcool et de drogues au volant, la distraction au volant, etc. Lorsque ces caméras ne prendront plus personne en faute, notre mission sera alors pleinement accomplie", a commenté la ministre.