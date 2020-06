"Le 8 juin n'est pas la ligne d'arrivée": il faut s'attendre à des phases 4 et 5 dans le courant de l'été

Le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce mercredi. Objectif: déterminer les modalités de la mise en œuvre de la phase 3 du déconfinement, prévue à partir de lundi prochain, le 8 juin. Parmi les principaux enjeux, la réouverture des établissements horeca ainsi que le tourisme ou encore l'élargissement des contacts privés.

"Le 8 juin n'est pas la ligne d'arrivée", a précisé la Première ministre Sophie Wilmès mercredi à l'issue du Conseil National de Sécurité. "Les phases 4 et 5 du déconfinement s'étaleront sur les mois de juillet et août, si situation épidémiologique le permet."

Le coronavirus n'a pas disparu

"Cette phase-ci est un pas en avant. Le changement d'approche est important et simplifie les règles à suivre. Mais il ne faut pas faire l'erreur que la page de la crise sanitaire est tournée. Le coronavirus n'a pas disparu, et les risques non plus. Néanmoins, nous touchons du bout des doigts le retour à une forme de normalité. C'est pourquoi nous continuons à faire appel à votre bon sens", a-t-elle déclaré à l'adresse des citoyens.

Le dernier Conseil national de sécurité avait eu lieu le 13 mai. Il avait alors pris la décision, sur base de l'avis des experts du GEES, le groupe en charge de la stratégie de sortie du confinement, de confirmer le début de la "phase 2" au 18 mai. Cette phase 2 était un grand pas, avec la reprise partielle de l'enseignement à l'école.

Comment fonctionne le CNS?

Pour rappel, le Conseil National de Sécurité (CNS), composé essentiellement de la Première Ministre et des Vice-Premiers Ministres, a été élargi aux Ministres-Présidents des Régions et des Communautés. Cet organe collégial prend les décisions politiques pour la gestion de cette crise. Pour établir ses décisions, il se base sur les indications du groupe d'experts chargé du déconfinement (GEES).