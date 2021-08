"Le ciel est tout rouge à Flémalle": un impressionnant coucher de soleil émerveille de nombreux Wallons (photos)

Voyant une lumière orangée colorer leur intérieur, plusieurs Wallons sont sortis munis de leur téléphone pour prendre le ciel en photo. "Grosse averse et ciel impressionnant tout rouge au-dessus de Flemalle", nous décrit Carine, via le bouton orange Alertez-nous. "Voici notre ciel à 21h00 sur Haccourt !, s'extasie Manon. A l’intérieur de la maison tout est devenu très orange d’un coup nous avons été très surprises ma maman et moi! Nous n'avions jamais vu cela!".

Les photos parlent d'elles-mêmes et révèlent un ciel puissamment coloré.

A Ivoz-Ramet en région liégeoise. Photo envoyée par Jessica:

A Flémalle, en région liégeoise:

A Obigies, dans le Hainaut. Photos envoyées par Jade:

"J’ai eu envie de partager avec vous ce magnifique coucher de soleil", nous dit Linda, de Seraing en province de Liège: