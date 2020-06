"Le combat n'est pas encore gagné": la situation dans les maisons de repos belges reste préoccupante estime Médecins sans frontières

Si la situation de la pandémie de Covid-19 en Belgique semble s'améliorer au fil des jours, celle dans les maisons de repos reste préoccupante, avec encore de trop nombreux décès, alerte Médecins sans frontières lundi (MSF). Sans plan d'actions "clair et concret" et l'absence de relais, "le pire est à craindre".



Les maisons de repos enregistrent depuis le début de la crise la moitié des décès dus au nouveau coronavirus et les chiffres des nouvelles contaminations restent inquiétants, plaide MSF à deux semaines de la fin de ses activités dans les maisons de repos belges. Cela montre que "le combat n'est pas encore gagné et que le public vulnérable des maisons de repos et de soins reste en danger". "La contamination se poursuit, les équipes mobiles qui devaient nous arriver en renfort et reprendre nos activités de mise en place de mesures d'hygiène, de prévention et contrôle de la propagation du virus ne sont pas assez ou parfois pas du tout actives sur le terrain", s'inquiète le Dr. Sofie Spiers de MSF. "Nous ne sommes absolument pas rassurés quant à la capacité des maisons de repos que nous visitons à pouvoir gérer une éventuelle deuxième vague de l'épidémie, les équipes soignantes de ces maisons sont dans un état d'épuisement tel qu'elles ne pourraient faire face."

Médecins sans frontières demande également une meilleure coordination entre acteurs régionaux et des instructions claires et réalistes pour les maisons de repos. MSF est intervenue dans 129 maisons de repos en Belgique.