"Le lait qui provient de productions où les vaches sont surexploitées, vous n’en voulez plus, et vous avez raison": une pub de Delhaize CHOQUE la Fwa

La Fédération wallonne de l'Agriculture (Fwa) a appelé samedi Delhaize à retirer une publicité pour du lait bio suggérant, selon l'organisation agricole, que certains éleveurs ne respectent pas les normes en matière de bien-être animal.

"Une toute récente publicité de la chaîne de supermarchés Delhaize propose aux consommateurs de choisir le lait bio de la marque du magasin pour s'assurer du respect du bien-être des vaches qui l'ont produit. Cette publicité choque légitimement les producteurs laitiers qui respectent tous, quel que soit le mode de production (conventionnel ou bio), des normes extrêmement strictes en matière de bien-être animal", réagit la Fwa dans un communiqué. "(...) la publicité Delhaize qui sous-entend à mots à peine voilés, qu'une partie des éleveurs de chez nous traitent mal leurs animaux, doit être retirée des médias", insiste la FWA, qui a adressé un message en ce sens à la direction de l'enseigne et au jury d'éthique publicitaire.

Des normes sévères

"En l'absence d'une réaction satisfaisante de la part de la chaîne de grande distribution, la FWA exprimera sa colère au travers d'actions de terrain et entamera toutes les actions juridiques à sa disposition", menace encore le syndicat agricole wallon.

Ce dernier rappelle au passage le caractère familial de l'agriculture wallonne: "puisqu'une ferme wallonne moyenne produisant du lait compte environ 55 vaches, tandis que la ferme wallonne strictement axée sur la production laitière compte 74 vaches en moyenne". De plus, l'élevage wallon respecte des normes sévères en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal et s'est engagé dans une démarche visant à améliorer sa durabilité, selon la Fwa.