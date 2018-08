"Le monsieur se présente à la caisse mais s'enfuit, on n'a rien compris": les vols à l'étalage continuent, mais ils sont moins nombreux que l'an dernier

Les vols à l’étalage ont baissé de 13% entre 2016 et 2017. Il ressort que 44% des voleurs sont âgés de 20 à 40 ans. Mais que vole-t-on le plus dans les magasins ? C’est la question que s’est posée une de nos équipes pour le RTL Info 13h.

Le vol à l’étalage concerne tous les âges. 15% des vols sont commis par les moins de 19 ans, 22% par les 20-29 ans et 4% par les 70-79 ans. "Le monsieur essaie la chaussure à l’étage, puis descend pour payer à la caisse. A un moment donné, il se présente à la caisse mais il s’enfuit, explique Fatima Azzahra Chaouad, gérante d’un magasin de chaussures et maroquinerie, au micro du RTL Info 13h. On n’a rien compris. On l’a suivi, on l’a retrouvé devant un autre magasin de chaussures."

Les vols les plus courants sont les aliments secs (24%), les parfums et les articles de toilettes (14%), les vêtements féminins (5%). Le syndicat neutre pour indépendants qualifient ces vols de toujours plus professionnalisés. "On plaide, dans un certain stade au niveau politique, pour une amende que le commerçant puisse donner aux voleurs, affirme Sven Nouten, porte-parole du SNI. Il y aurait à ce moment-là un organisme de perception qui veillerait à ce que l’amende soit payé."

Difficile par contre d’établir une tendance, car si le nombre de vols augmente de 8% en 2016, il diminue de 13% l’année dernière.