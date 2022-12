"Le personnel est épuisé, ce n'est plus tenable": le secteur non-marchand se mobilise ce lundi, voici les perturbations attendues

Le front commun syndical lance un plan d'action dans le non marchand avec une journée nationale d'actions dans les institutions. C'est le début de la campagne "A la recherche du collègue fantôme". Le personnel va se rassembler devant les institutions (les hôpitaux, maisons de repos, service d'aide à la jeunesse, aide familiale, etc.)

Ils vont diffuser le logo "A la recherche de mon collègue fantôme". Dans les institutions liées à la santé, on pourra voir un fil à linge, et des blouses vides accrochées. Vidéos, photos, chansons sont prévues.

Le secteur dénonce la pénurie de personnel dans l'ensemble des métiers du non-marchand, faute d'attractivité et de tenabilité.

Leurs constats : Il y a de moins en moins de personnel sur le terrain, avec des collègues en incapacité de travail en raison de problèmes physiques ou psychiques. Il y a aussi des difficultés de recrutement. Pas de candidat à l'embauche malgré des postes vacants, nos professions ne sont plus attractives.

Le front commun exige des différents gouvernements un refinancement important de tous les secteurs du non-marchand pour améliorer les conditions de travail. Il demande aussi une meilleure conciliation du travail et de la vie privée et des salaires corrects garantissant un pouvoir d'achat décent pour tous, y compris pour les jeunes travailleurs, en début de carrière.

Ils sont épuisés physiquement et moralement

"Ils sont au quotidien épuisés physiquement et moralement, au point qu'ils ont des difficultés à prendre en charge leurs tâches ménagères. Le travail dans ces secteurs n'est plus tenable. C'est un énorme problème de santé publique et donc on doit donner des signaux forts. La question des conditions de travail est fondamentale et c'est vraiment pour ça qu'on lance une campagne. On va se battre pour qu'enfin, on adapte le travail aux capacités physiques et mentales d'un être humain en bonne santé", déclare Nathalie Lionet est secrétaire générale SETca.

"On lance cette campagne qu'on appelle à la recherche du collègue fantôme, c'est-à-dire des collègue qui, dans le secteur social et de santé, manque pour assurer un service de qualité. Il y a une pénurie énorme de personnel dans ces secteurs. Cela veut dire que le personnel est obligé d'assumer deux fois le travail normal. La qualité du service s'en ressent vraiment. C'est aussi un cercle vicieux, car les conditions de travail étant extrêmement difficiles, le personnel tombe malade ou quitte la profession. Et les jeunes ne sont pas attirés par le personnel", estime Yves Hellendorff, secrétaire national de la CNE non-marchand.

Une grande manifestation nationale est prévue mardi 31 janvier (secteur privé et public), 20.000 personnes attendues.