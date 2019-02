C'est aujourd'hui la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Cette maman de Hanzinelle (province de Namur) nous a spontanément envoyé cette image pleine de tendresse ce matin via le bouton orange Alertez-nous. Marley a 7 ans et "c'est le plus merveilleux" des petits garçons. "Tu es ma joie de vivre, je t'aime plus grand que le ciel" dit-elle.

Vous aussi, vous pouvez nous transmettre vos mots ou photos qui témoignent de l'amour que vous portez à un proche.