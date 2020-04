"Le virus peut se déposer sur vos gants": voici comment les retirer sans risque (vidéo)

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt répond à plusieurs de vos interrogations.

"Comment bien retirer ses gants?", nous demande Gérard via le bouton orange Alertez-nous. "C'est vrai que quand on porte des gants, on se sent protégé. C'est parfois un piège. Le grand principe est qu'une fois que vous avez enfilé vos gants, vous ne vous touchez surtout plus le visage", rexplique Amélie Schildt.

"Quand vous faites vos courses par exemple, vous allez toucher plein de choses: le caddie, les produits dans les rayons et donc le virus peut se déposer sur vos gants. C'est pour ça que certains conseillent de garder les mains nues pour pouvoir se les désinfecter plus régulièrement", poursuit-elle.

"Pour les retirer, vous allez pincer le gant sans toucher la peau. Vous allez retirer le gant et le mettre dans l'autre main qui porte toujours le gant. Ensuite, on va glisser la main propre à l'intérieur de l'autre gant pour ne pas toucher le gant contaminé et on le retire", détaille Amélie Schildt.

Isabelle: "Est-il conseillé d’enlever ses bijoux durant l’épidémie ?"

On sait que le personnel soignant ne porte jamais de bijoux pour une hygiène optimale. Faut-il aller jusque-là ?

Pas nécessairement selon le docteur Yves Van Laethem. Le conseil, c’est de retirer vos bijoux le temps de vous laver les mains. Vous pouvez les savonner aussi, pour éviter qu’ils soient un vecteur de contamination, et ensuite les remettre. Si vous portez beaucoup de bracelets au poignet, le mieux, est de les retirer, car il faut pouvoir bien se laver les poignets lorsque vous vous lavez les mains. Pour les ongles longs, c’est pareil, pas de problème particulier à condition d’avoir une bonne hygiène.





Vlad: "Je suis intérimaire dans le secteur de l'Horeca, je n'ai plus de contrat donc plus de revenu, que dois-je faire ?"

Si vous êtes intérimaire et que vous n’avez plus de contrat, vous pouvez a priori prétendre au chômage complet. Il faut vous rapprocher de votre organisme de paiement. Le syndicat ou la CAPAC. Si par contre vous êtes intérimaire sous contrat et que l’entreprise pour laquelle vous travailliez a dû se mettre à l’arrêt, vous avez droit au chômage temporaire. Il faut que l’agence d’intérim prolonge votre contrat.



Il y a deux conditions : que vous travailliez déjà avant le 13 mars, et que vous puissiez démontrer que vous seriez toujours au travail si l’épidémie n’avait pas existé.