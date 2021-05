"Le Vlaams Belang doit condamner le soutien affiché à Jürgen Conings"

(Belga) Le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, a appelé le parti d'extrême droite flamande Vlaams Belang à condamner ouvertement les actes commis par le militaire en cavale, Jürgen Conings, ainsi que les manifestations de soutien affichées à son égard. Le Vlaams Belang doit envoyer un signal clair à ses militants, a-t-il déclaré samedi sur Radio 1 (VRT).

"Ce n'est pas difficile de se radicaliser quand on est abonné à la chaîne de Dries Van Langenhove. Le Vlaams Belang a une responsabilité dans cette histoire", a pointé M. Lachaert. Le président libéral flamand a également condamné les messages de soutien exprimés sur les réseaux sociaux envers Jürgen Conings. "Ce type de soutien n'est pas acceptable. Et c'est aussi au Vlaams Belang et à Tom Van Grieken (son président, NDLR.) de le signaler car ce sont leurs partisans qui s'y adonnent". Egbert Lachaeert estime que le Vlaams Belang incite à la polarisation et à la radicalisation dans la société. (Belga)