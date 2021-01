"Les défis sont immenses, il y aura besoin de renfort", les pharmaciens belges bientôt formés pour vacciner contre le coronavirus

Les pharmaciens sont prêts à prendre leur responsabilité pour soutenir le processus de vaccination, a fait savoir l'Association pharmaceutique belge (APB). Une nouvelle réunion est prévue ce vendredi entre le secteur et le ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke.

Les pharmaciens pourraient bientôt vacciner eux aussi la population belge contre le covid-19. Ils veulent mettre la main à la pâte et aider les centres de vaccination.

Le secteur met aussi en avant le fait que, tout comme les médecins généralistes et les infirmières, ils font partie des prestataires de soins de première ligne et sont facilement joignables par les patients.

"Notre profession est disponible et est proactive pour aider les autorités à atteindre la couverture vaccinale. Les pharmacies sont aussi très facilement accessibles", précise Alain Chaspierre, le porte -parole de l'Association pharmaceutique belge (APB).

"La pharmacie est un lieu accessible"

Même si la vaccination est déjà "déterminée dans les grandes lignes", les pharmaciens pourraient être d'une aide précieuse pour régler les derniers détails et injecter le vaccin à un maximum de personnes.

"Par exemple, la sélection et la vaccination des groupes à risque est un large défi. Les pharmaciens peuvent apporter un soutien dans la sélection des patients au sein de ces groupes à risque, qui seront vaccinés à partir du mois de mars", a fait valoir le secteur.

"Les défis sont immenses, on va devoir vacciner plusieurs millions de personne en très peu de temps et vu les mutations du virus, il est primordial de maintenir le calendrier vaccinal", martèle Alain Chaspierre. "Il faudra du renfort en personnel à ce moment-là, c'est pour ça que nous avons proposé notre aide."

A l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays (comme en Grande-Bretagne), les pharmaciens proposent de vacciner aux côtés des médecins et des infirmiers dans les centres de vaccination. Dans un deuxième temps, ils pourraient même vacciner au sein de leurs officines.

"On voit que dans d'autres pays européens, les pharmaciens participent à l'acte vaccinal. La pharmacie est un lieu très accessible, le but est d'apporter une assistance et de permettre de vacciner des gens qui auraient plus de difficultés à être vacciner dans les circuits classiques notamment au niveau des cabinets médicaux", précise le secteur.

Il pourrait y avoir plus de 1.500 pharmaciens belges formés

"Il y a une volonté des pharmaciens pour aider. On a même déjà commencer certaines formations même s'il faut d'abord que les autorités nous autorise à injecter le vaccin", précise Alain Chaspierre, le porte -parole de l'Association pharmaceutique belge (APB).

Ce vendredi, le secteur pharmaceutique belge rencontrera une nouvelle fois le Ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke, qui donnera sa décision finale. En attendant son feu vert, les pharmaciens se préparent déjà, au cas où.

"En Flandre, les formations ont déjà commencées et on estime qu'il y aura plus de 1.500 pharmaciens formés à l'acte vaccinal", détaille le porte-parole de l'APB.

"Du côté français, on a lancé les invitations pour les formations qui vont être réalisées très rapidement et on voit qu'il y a déjà plusieurs centaines de pharmacies qui se sont inscrits", finit-il.

Début décembre, les pharmaciens avaient déjà offert leur aide. Ils se disaient prêts à conserver les stocks de vaccins dans les conditions adéquates et avaient suggéré de réaliser des vaccinations.