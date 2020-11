"Les gens font venir des coiffeurs chez eux": Geoffrey, coiffeur-barbier, affirme qu’il est plus sûr de rouvrir les salons

Geoffrey, coiffeur-barbier depuis 22 ans, remet en question la fermeture des salons de coiffure alors que celle-ci a été reconduite lors du comité de concertation ce vendredi 27 novembre. Pour Geoffrey, compte tenu du "commerce parallèle", il vaudrait mieux rouvrir les commerces comme le sien. "Nous savons très bien que le travail au noir existe (…) Les gens font appel à des coiffeurs chez eux où la distanciation sociale n’est plus respectée", raconte-t-il.



Invité sur le plateau de notre Édition spéciale, Patrick Dumont, vice-président de la fédération nationale des coiffeurs, souligne que la profession a réagi très vite pour s’adapter à cette crise. La fermeture des salons reste incompréhensible à ses yeux. "Les PME et les indépendants n’ont pas vocation à vivre sous perfusion", dit-il. Patrick Dumont juge que le développement d’un marché est très regrettable mais rappelle que la chute du chiffre d’affaire des coiffeurs entre le 11 mai et le 31 octobre est entre 30 et 50%.

COMITE DE CONCERTATION: les magasins, musées et piscines rouvrent, les métiers de contact restent fermés