"Les gens vont se faire piétiner": des spectateurs au concert d'Ariana Grande se plaignent de l'organisation

Plusieurs spectateurs du concert d'Ariana Grande, organisé ce vendredi à 20h au Sportpaleis d'Anvers, se sont plaint de la situation sur place avant l'ouverture des portes. Luana, la mère de jeunes filles qui se sont rendues à Anvers, a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous. "Mes filles sont au Sportpaleis, elles sont dans la foule depuis ce matin pour s'assurer de bonnes places et ont l'habitude de ce genre d'événement. Mais cette fois, l'organisation fait défaut au point qu'elles me téléphonent apeurées craignant les mouvements de foule. La sécurité leur a enlevé leur bouteille d'eau et il faut chaud", nous a-t-elle écrit.



Des critiques ont également été publiées sur les réseaux sociaux.



Réaction du côté de Live Nation

Nous avons pu joindre une représentante de Live Nation, qui organise la vente de tickets. Elle ne souhaite pas s'exprimer sur les images diffusées sur les réseaux sociaux. "Elles demandent une analyse plus précise", s'exprime Sabine Dullaers, responsable marketing et communication pour Live Nation.



Elle a cependant pu voir la situation durant l'après-midi, avant que les mouvements de foule ne soient filmés. "À ce moment-là la situation me semblait normale", indique Sabine Dullaers.



D'après elle, les portes de la salle s'ouvraient à partir de 18h30, mais des groupes de spectateurs ont pu avancer jusqu'à l'entrée petit à petit durant l'après-midi. "Les spectateurs sont alors fouillés et les tickets sont contrôlés. Et avant l'ouverture, les bouteilles sont effectivement retirées, mais des gobelets sont donnés aux spectateurs pour qu'ils transvasent leurs boissons. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec les informations selon lesquelles les boissons sont confisquées", précise Sabine Dullaers.



La responsable chez Live Nation nous a indiqué, vers 21h30, qu'elle visionnerait les images des mouvements de foule avec ses collaborateurs. Elle n'était pas en mesure de les commenter à l'heure d'écrire ces lignes.





Des mesures de sécurité pour le concert



Pour rappel, un concert d'Ariana Grande à Manchester avait été la cible d'une attaque terroriste en 2017. 22 personnes avaient perdu la vie.



À Anvers, plus de 20.000 personnes étaient attendues ce vendredi. Afin d'assurer la sécurité du concert, plusieurs mesures de sécurité ont été prises. En plus des fouilles et mesures habituelles, les spectateurs ont par exemple dû se munir de sacs totalement transparents et de petit format pour transporter leurs effets personnels.