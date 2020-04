"Les paiements seront uniquement électroniques" à la SNCB

Nombre de Belges vont reprendre le chemin du travail en train dans les prochains jours. Alors, comment cela va-t-il se passer ? Doit-on avoir peur de reprendre les transports en commun ? Depuis le début de la crise, vous êtes nombreux à nous soumettre vos interrogations. C'est le cas de Sandrine qui nous a envoyés la question suivante: "La SNCB a-t-elle pensé à un contrôle sans contact?" Nous l'avons transmise au ministre fédéral de la mobilité, François Bellot qui était invité de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche".

Pour rappel, à partir du 4 mai, la pleine capacité de tous les transports sera à nouveau-là. "Il y a toute une série de mesures d'accompagnement", précise le ministre. "Tous les travailleurs (SNCB) auront un masque. De type chirurgicaux". Du gel sera également fournit au personnel de première ligne. "Les tickets ne seront plus contrôler manuellement mais visuellement". Les abonnements compris. "Il faut être en ordre car si on ne l'est pas tant pis." Au guichet, "les paiements seront uniquement électroniques." Les automates, eux, seront "nettoyées de manière beaucoup plus intensive qu'habituellement. (…) La même chose dans les gares, les sanitaires avec de l'eau et du savon."

Le ministre conclut en informant que les trains seront nettoyés quotidiennement.