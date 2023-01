"Les prix augmentent, mais les marges des constructeurs diminuent": un expert explique pourquoi les voitures deviennent si chères

Invité du 7h50 sur Bel RTL, Georges Dewulf, le porte-parole de Honda, est revenu sur l’avenir de la voiture. Un moyen de transport qui est en pleine évolution, notamment avec l’avancée des véhicules électriques.

À ce propos, ce type de véhicule est plus répandu chez nos voisins des Pays-Bas que chez nous. Une tendance qui est expliquée par une volonté politique, selon Georges Dewulf. "Ce sont des incitations fiscales qui ont eu lieu. Les Pays-Bas étaient totalement orientés vers l’électrique. Maintenant, les primes aux Pays-Bas diminuent et on voit que les parts de marché des voitures électriques diminuent également."

Ces derniers mois, le prix des voitures a fortement augmenté. Jusqu’à 18%. Mais paradoxalement, cette augmentation ne profite à personne. Ni aux clients, ni aux constructeurs. "Les prix augmentent, mais les marges prisent par les constructeurs diminuent. D’un côté, la voiture a de plus en plus d’éléments : si vous voulez plus de sécurité, il faut ajouter des radars, des caméras, etc. Mais tout cela à un coût."

Avec ces nouveaux facteurs, il est possible que les ménages modifient leur manière de se déplacer. Mais Georges Dewulf croit "que la voiture est encore une nécessité pour beaucoup de monde". "La voiture va rester, mais peut-être que le modèle de deux voitures par foyer va devenir une voiture plus une moto", conclut-il.