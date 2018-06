"Les sujets du CESS d'histoire de 2018 ont fuité": une fausse information se propage à toute vitesse sur les réseaux sociaux

Vous êtes nombreux à nous avoir avertis d’une fuite du CESS d’histoire cette nuit et ce matin. "Je suis élevé en rhétos et j’ai reçu ce matin très tôt ce qui semble être la fiche qui sera fournie aux professeurs pour l’épreuve externe du CESS d’histoire", nous a notamment écrit Maxime via le bouton orange Alertez-nous. "Le CESS portant sur la compétence synthétiser a fuité, voici des photos le prouvant. Ce sont des photos du correctif pour les professeurs", nous a envoyé un autre internaute. Beaucoup d’élèves se sont rapidement partagé l’information via les réseaux sociaux.





"Les épreuves pourront se dérouler normalement, car elles n’ont pas été dévoilées"



Joint par nos collègues de Bel RTL, Eric Etienne, porte-parole du cabinet de Marie-Martine Schyns, ministre de l’Éducation, a tenu à mettre en garde : les photos qui circulent sont fausses. "L’évaluation de ces documents a été faite. La première page est issue d’une circulaire qui est tout à fait publique, qui parle des modalités de passation de l’épreuve, et les documents suivants sont les photocopies d’un cours. Donc ce n’est absolument pas l’épreuve qui a été dévoilée, on peut rassurer tout le monde sur ce point. Les épreuves pourront se dérouler normalement, car elles n’ont pas été dévoilées", a-t-il expliqué au micro de Camille Mathoulin.





Et le CE1D?



D’autres personnes nous ont informés qu’il y avait également eu des fuites concernant l’épreuve de math du CE1D, qui doit aussi avoir lieu ce lundi. Avec ces fuites, des rumeurs d’annulation de l’épreuve ont commencé à circuler. Le cabinet de la ministre a indiqué se renseigner sur ces deuxièmes fuites.