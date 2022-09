"Madame la ministre et ses collègues peuvent trouver une solution": les écoles face à la hausse des prix de l'énergie

La crise des prix de l'énergie touche tout le monde, y compris les établissements scolaires. Les frais des écoles communales sont pris en charge par les communes. Les écoles du secteur libre doivent quant à elles régler elles-mêmes leurs factures.

Résultat: il devient difficile de tenir les comptes, comme nous l'explique Laura Orban, directrice de l'école primaire de la Haute-Sûre à Martelange dans le RTL INFO 13h. "La facture a augmenté de 50% par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on était à 7.000€. A l'heure actuelle, au mois de septembre, on est déjà à 9.000€ et j'envisage que l'on termine à 17.000€", détaille la directrice.

Vers une hausse des subventions ?

Face à cela, la direction de l'établissement entend récolter des fonds pour garantir un enseignement digne à ses élèves. "On va trouver des subterfuges pour avoir une qualité de vie comme on avait avant, mais en faisant peut-être plus de manifestations, en vendant peut-être un peu plus d'éléments. Ou alors ce sera au détriment de l'énergie des enseignants qui vont devoir encore plus travailler pour offrir aux élèves la même qualité dans les apprentissages", souligne Laura Orban.

La hausse des subventions semble incontournable selon cette directrice. "On a eu une hausse des subventions durant le Covid pour pallier l'achat de matériaux pour désinfecter. Trois millions ont été débloqués pour avoir des détecteurs de CO, qui sont actuellement dans le tiroir de mon bureau. Je pense que Madame la ministre et ses collègues peuvent trouver une solution pour aider les écoles", assure-t-elle.