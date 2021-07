"Méfiez-vous des affaissements de terrain": le centre de crise adresse des recommandations aux sinistrés qui retournent chez eux pour nettoyer

Bart Raeymaekers, le directeur général du centre de crise a donné toute une série de mesures de précautions pour les sinistrés qui retournent dans leur habitation afin de tout déblayer. Ces recommandations s'appliquent également aux bénévoles venus prêter main forte aux victimes.

"Il est important de noter que ces opérations de nettoyage ne sont pas sans danger", a-t-il ainsi rappelé, demandant de suivre quelques instructions : "N'entrez dans une habitation que si la lumière du jour est suffisante. Vous remarquez une odeur de gaz, votre interrupteur principal d'électricité a été inondé, ne vous en approchez pas. Quittez votre maison et prévenez votre compagnie de gaz ou d'électricité", a demandé Bart Raeymaekers.

Il a également conseillé aux sinistrés de retour dans leur maison endommagée de bien observer les lieux et les dangers potentiels : "Méfiez-vous des affaissements de terrain, des murs et des sols instables, des trous, des morceaux de verre et tout autre déchet dangereux".

Toutes ces mesures de précautions sont à retrouver sur le site de centre de crise national.

Bart Raeymaekers a également insisté sur l'importance, pour les victimes des inondations de prendre soin de soi tant que possible. "Le nettoyage est une tâche extrêmement exigeante tant physiquement que psychologiquement. Prenez donc le temps de vous reposer et faites un planning réaliste", a-t-il déclaré.

Notez que les victimes peuvent à tout moment contacter le numéro d'informations 1771 pour toutes les questions pratiques, mais aussi pour toutes les demandes de soutien dans ces circonstances pénibles. Ce numéro a déjà reçu 3.285 appels, dont 516 pour un soutien psychologique.