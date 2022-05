"Mon sang est-il pollué par mon grand âge?": Madeleine, 69 ans, n'a pas pu faire de don, voici pourquoi

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

Madeleine nous a écrit après un passage à la Croix Rouge. Elle a 69 ans et n’a pas pu donner son sang. Elle ne comprend pas pourquoi… "Mon sang est-il pollué par mon grand âge ?", demande-t-elle via le bouton orange Alertez-nous.

On va rassurer Madeleine. Son sang est précieux. Mais pour le donner, il y a des conditions : être en bonne santé, peser au moins 50 kilos, ne présenter aucun risque de transmettre des maladies infectieuses. Il y a toute une série de contre-indications liées par exemple à une grossesse ou à des voyages récents...

Et puis, c’est vrai, il y a des critères liés à l’âge : avoir plus de 18 ans, et partir de 66 ans, le don de sang est autorisé si vous avez donné votre sang il y a moins de trois ans.

C’est une question médicale avant tout. Pas parce que le sang de Madeleine est pollué, comme elle dit… Mais pour sa santé, à elle. Donner son sang, c’est un choc pour l’organisme, ça affaiblit.



Et si votre corps n’est pas habitué, avec l’âge qui avance, mieux vaut rester prudent. L’idée, c’est donc de garder une forme de régularité.

Je rappelle que donner son sang, si vous le pouvez, c’est essentiel. En 30 minutes, vous pouvez sauver… trois vies. 10 % des Belges donnent leur sang. Mais une personne sur 7 en aura un jour besoin.