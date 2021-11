"Monsieur n'a pas été contrôlé par le gérant": les policiers veillent au respect du Covid Safe Ticket dans les bars et restaurants

Depuis ce 1er novembre, le Covid Safe s'applique désormais en Wallonie. Des contrôles sont menés par des agents de police qui veillent au respect de ces nouvelles mesures en Wallonie comme dans la capitale.

À dégainer pour manger au restaurant, boire un verre dans un café ou se muscler dans une salle de sport, le Covid Safe Ticket (CST) est devenu, ce 1er novembre, un sésame indispensable à quiconque souhaite profiter de ces activités quotidiennes. Déjà d'application à Bruxelles depuis le 15 octobre, son usage est étendu à la Flandre et la Wallonie.

Les personnes qui ne respectent pas les nouvelles règles en vigueur s'exposent à des amendes. Tant en Wallonie qu'à Bruxelles, la police veille au respect de l'application de ce pass sanitaire.

Jean-Bastien et Mohamed, deux agents de la zone de Bruxelles capitale-Ixelles, ont une mission : contrôler la bonne utilisation du pass sanitaire dans les cafés et les restaurants. "On va scanner votre application pour voir si vous êtes bien en ordre", lancent-ils à un couple d'Anglais, venus profiter d'un repas au restaurant.

Lors de leur contrôle, les agents tombent sur un client attablé qui n'a pas été contrôlé par le personnel. Et lorsque les policiers lui demandent, ce dernier est incapable de montrer son pass sanitaire. "Monsieur n'a pas été contrôlé par le gérant de l'établissement. C'est la première infraction. Et deuxième infraction, Monsieur n'est pas en mesure de nous montrer son Covid Safe ticket pour l'instant", explique l'un des policiers. Après quelques minutes, le client finit par retrouver son pass sanitaire sur son nouveau téléphone qu'il doit encore apprendre à apprivoiser.

Une amende de 50 à 2.500 € est prévue pour les organisateurs qui ne contrôlent pas. Pour les visiteurs, la sanction est comprise entre 50 à 500€.