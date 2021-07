"Ne touchez pas à nos gardes de 24 heures": les pompiers contestent aux 4 coins du pays le projet de loi de la ministre Verlinden

Les services d'incendie contestent l'intention de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden de déposer une loi interdisant les gardes de 24 heures, jugées trop néfastes pour la santé. Plusieurs zones de secours se sont réunies au centre de Bruxelles ce mercredi après-midi pour manifester leur mécontentement.

En 2016, une circulaire alertait contre les effets néfastes des gardes de plus de 12 heures sur la santé des intervenants. Ces horaires sont souvent choisis par certains hommes du feu pour pouvoir organiser leur temps de travail en bénéficiant de jours de compensation en conséquence. Jeudi, en séance plénière à la Chambre, la ministre a confirmé son intention d'y mettre fin en déclarant "qu'une éventuelle loi interdisant les gardes de 24 heures, voire de 12 heures, ne devrait pas être une surprise, ni pour les présidents de zones de secours, ni pour les pompiers". Une déclaration qui a "choqué" de nombreux services incendies du pays, selon les termes du SLFP (le Syndicat libre de la fonction publique).

Dans son préavis de grève, le syndicat libéral contestait les études scientifiques citées par la ministre pour étayer l'abandon des gardes de 12 heures ou plus. Pour le syndicat, ces études "ne tiennent pas compte de l'avis de véritables spécialistes".

"Le SLFP a connaissance d'autres études qui arrivent à des conclusions tout à fait opposées", peut-on lire dans le préavis de grève. Les Zones de secours dénoncent également l'absence de réponse de la part de la ministre qui, selon elles, n'a toujours pas abordé les problématiques déposées en front commun par les syndicats le 11 janvier 2020. Pour le SLFP, le dialogue social semble totalement rompu.

Misiky Corhay de la zone de secours de Liège avait fait le déplacement au coeur de Bruxelles ce mercredi après-midi où la circulation a été perturbée quelques heures. Il expliquait à notre journaliste présent sur place: "Pour nous, c'est une réforme qui vise à diminuer le personnel de nuit et des week-ends et c'est une atteinte à la sécurité du citoyen et du personnel".

A Marcinelle, dans la province du Hainaut, les pompiers ont aussi débrayé.

A La Louvière également, les hommes du feu ont marqué un arrêt pour signifier leur mécontentement.