"Normalisation partielle de la vie scolaire" à la rentrée, mais pas pour tout le monde…

Le port du masque sera assoupli en région wallonne, mais pas en région bruxelloise. En cause: les différences sensibles des taux de vaccination.

La Ministre de l'Education, Caroline Désir, rencontrait ses homologues des autres Communautés et avec les experts sanitaires mardi matin. Ils ont observé les données sanitaires actuelles et ont conclu qu'il était possible "d'entamer une normalisation partielle de la vie scolaire" pour la rentrée.

"Il existe toutefois d’importantes disparités régionales, qui justifient une approche différenciée". Effectivement "les taux de vaccination chez les plus de 18 ans (1ère dose) sont en effet respectivement de 80% en Wallonie et 63% à Bruxelles. Les taux de vaccination des 12-17 ans (1ère dose) sont respectivement de 53% en Wallonie et de 20% à Bruxelles", rappelle le cabinet de la Ministre dans un communiqué.

Conséquence: "port du masque assoupli en région wallonne mais pas en région bruxelloise".

Les règles dans le détail

Dans l’enseignement fondamental (maternelles et primaires) :

En Wallonie, la règle est similaire à celle en vigueur dans l'horeca : le masque est obligatoire dans les espaces intérieurs pour les membres du personnel dans tous les contacts qui ont lieu lorsqu’ils sont en mouvement ou qui ont lieu en dehors de la classe (exemples : circuler dans la classe pendant le cours dans l’enseignement primaire, circuler dans les couloirs, temps passé dans la salle réservée aux membres du personnel en dehors de la consommation des repas, etc. ); le masque peut par contre être enlevé par les membres du personnel lorsqu’ils sont installés pour le cours, pour une réunion ou encore lors de la consommation des repas ;

À Bruxelles, le masque reste obligatoire à l’intérieur pour les adultes (membres du personnel, tiers extérieurs, etc.) lors de tout contact (avec des adultes comme avec enfants) dans l’enseignement primaire et exclusivement lors des contacts entre adultes dans l’enseignement maternel. Les élèves ne doivent porter le masque en aucune circonstance.

Dans l’enseignement secondaire :

En Wallonie, la règle est similaire à celle en vigueur dans l'horeca : le masque est obligatoire dans les espaces intérieurs pour les membres du personnel et pour les élèves dans tous les contacts qui ont lieu lorsqu’ils sont en mouvement ou qui ont lieu en dehors de la classe (exemples : circuler dans la classe pendant le cours, circuler dans les couloirs, temps passé dans la salle réservée aux membres du personnel en dehors de la consommation des repas, etc. ); le masque peut par contre être enlevé par les membres du personnel et par les élèves lorsqu’ils sont installés pour le cours, pour une réunion ou encore lors de la consommation des repas ;

A Bruxelles, le masque reste obligatoire à l’intérieur pour les adultes (membres du personnel, tiers extérieurs, etc.) et pour les élèves lors de tout contact, en ce compris pendant le temps de classe.

Une meilleure ventilation

Tant à Bruxelles qu’en Wallonie, "une attention particulière doit être accordée à la ventilation des locaux (cantines, salles réservées aux membres des personnels, salles de classe, etc.)", poursuit le communiqué du cabinet de la Ministre. Au-delà des mesures détaillées sur la ventilation actuellement d’application, conçues pour garantir le respect des normes de CO2 (sous les 900ppm), il est également recommandé de solliciter une analyse de risques auprès du Comité pour la prévention et la Protection au travail (CPPT), ou à défaut avec le Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail (SIPPT). Ceux-ci pourront mesurer la qualité de l’air dans les locaux et proposer, le cas échéant, des protocoles d'aération plus stricts, adaptés à la configuration observée dans l’école.

Ces règles "sont valables jusqu’à la fin du mois de septembre et feront l’objet d’une évaluation avec les experts sanitaires et les acteurs de l’enseignement avant cette échéance". Elles dépendront principalement de la vaccination.

A noter qu'un comité de concertation a lieu ce vendredi, et il devait notamment discuter du retour à l'école. Le comité va confirmer ces règles.