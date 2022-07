"Notre vol est annulé, sans explication": ce touriste bruxellois se retrouve coincé à Rome suite à la grève chez Ryanair

De nouvelles tensions sociales au sein de la compagnie low cost Ryanair. Plus de 80 vols ont déjà été annulés au départ et à destination des aéroports de Charleroi et de Bruxelles, en prévision de la grève de ce week-end. Les voyageurs ont été pris au dépourvu.

Lorsqu’il atterrit à Rome hier matin, Alexis est loin de se douter que son vol retour prévu dimanche est annulé. "Par hasard, on consulte nos mails et en consultant, on constate avoir reçu un mail à 14h de Ryanair qui dit 'Grève des pilotes', suite à ça, 'votre vol a été annulé'. Point. Pas d'explication", regrette le touriste bruxellois.

Même son de cloche du côté d'un autre couple de touristes. Pascal et sa compagne devaient s’envoler demain pour Perpignan mais il garde le moral. "Il faut... Ma première réaction, c'est d'avoir été averti un peu tard, sachant très bien de toute façon qu'il y aurait des perturbations tous le week-end. Au moins avertir un peu plus tôt. Je comprends très bien leur situation au niveau salaire, etc. qu'ils demandent des revendications. Mais c'est toujours embêtant pour les vacanciers", souligne Pascal.

Ryanair invite les passagers à changer de vol, au pire à l’annuler contre remboursement. Mais c'est une solution impossible à appliquer pour Alexis, qui est contraint de reprendre le travail lundi. "Le prochain vol possible était mercredi 27 juillet. Malheureusement, ça ne va pas du tout parce qu'on travaille et on doit rentrer dimanche absolument. Donc par Ryanair, on n'a pas eu de solution valable", poursuit le Bruxellois.

Il devra changer de compagnie. Bilan? 200 euros de frais supplémentaires, et un week-end chamboulé.

Pascal et sa compagne ont eu plus de chance : ils ont pu décaler leur séjour, mais ils l’affirment : ils ne voyageront plus avec la compagnie irlandaise. "Non, franchement, les grèves à répétition, ça commence à nous lasser. Il y a des compagnies low cost également sur Lille. Je pense que je vais me diriger vers cette compagnie. Il y a un petit peu un ras-le-bol", insiste Pascal.

Plus de 12.000 personnes impactées

D'après les informations communiquées par Ryanair, 82 vols au départ et à destination de Charleroi et de Bruxelles sont annulés au total, pour l'instant. Dans le détail, à Charleroi, cela représente 62 vols sur les 200 qui seront opérés par la compagnie low-cost samedi et dimanche.

Pour l'aéroport de Bruxelles, 20 vols sur 60 sont annulés. Les vols concernés sont ceux qui sont opérés par des pilotes belges. Ceux qui volent avec du personnel d'autres pays - et qui vont transiter par la Belgique pour faire monter à bord des passagers - ne sont pas touchés. Mais cette distinction n'est évidemment pas simple pour les voyageurs qui ne disposent pas de ce genre de précisions sur leur billet d'avion.

Selon Ryanair, plus de 12.000 personnes sont concernées par ces annulations et ont, en principe, été prévenues par SMS. Ces chiffres pourraient évoluer au fil du week-end.

Si vous avez un vol Ryanair prévu, en cas de doute, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de la compagnie pour y encoder votre numéro de vol et ainsi recevoir les dernières informations. Les passagers qui vont passer par l'aéroport de Charleroi samedi matin seront accueillis par les pilotes grévistes, comme en juin dernier. Ils vont se rassembler dès 8 heures du matin dans le hall des départs du terminal 1 pour montrer leur mécontentement.