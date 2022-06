"Nous avons évité de mettre la clé sous la porte": ces entrepreneurs se sont réinventés pour éviter la faillite

L'Union des Classes Moyennes (UCM) a annoncé que 1000 faillites ont eu lieu durant le mois de mai. Des entreprises qui ont beaucoup souffert ces deux dernières années en raison du covid notamment. L'inflation actuelle n'arrange rien.

Nous avons rencontré trois entrepreneurs qui ont connu des difficultés, mais qui se sont réinventés pour éviter la faillite, même si la crainte de connaître ce scénario n'est jamais très loin.

A La Louvière, Sophie a lancé son entreprise de thé il y a dix ans. Une aventure humaine qui la passionne toujours, mais la pression du métier et les responsabilités la tracassent au quotidien. "C'est très compliqué, c'est beaucoup de sacrifices. Ce sont des sacrifices financiers, des sacrifices en termes de temps, en termes de convivialité. C'est des soirées passées à travailler, des nuits à ne pas dormir parce qu'on s'inquiète du lendemain", confie-t-elle.

Des responsabilités envers ses clients, employés et fournisseurs, mais Sophie les voit plutôt comme des challenges. "J'ai envie de façon très humble de pouvoir montrer à mes enfants que, quand on croit à quelque chose, on peut y arriver. C'est pour ça que tous les jours, on se lève entrepreneur, c'est pas juste pour aller faire le taf, c'est pour relever les défis et être fiers de les avoir relevés", ajoute Sophie.

Alphonsa est aussi cheffe d'entreprise. Elle vend ses propres confitures. Avant cela, elle fabriquait des bijoux. Une première expérience qui l'aide aujourd'hui à avancer. "Cet échec que j'ai connu précédemment m'a servi pour apprendre de ces erreurs, les corriger et faire mieux", déclare-t-elle. "La peur de l'échec existe évidemment, mais je l'appréhende différemment parce que je l' ai déjà connue et je sais comment contourner cette peur et en faire un moteur."

La cheffe d'entreprise n'a pas peur du mot faillite, mais elle est consciente du risque. "Le mot faillite évidemment est toujours présent. Dès qu'on lance une activité d'indépendant ou dès qu'on crée sa société, avant de générer du bénéfice, on essaie d'éviter la faillite et puis après on atteint le seuil de rentabilité."

Tom est tenancier dans l'horeca. Son ami Alexis transforme des caravanes pour des événements. Le duo s'est associé pour éviter la faillite. Ils ont lancé en bar mobile en plein covid.

"Grâce à cette activité naissante du covid, nous avons évité de mettre la clé sous la porte et évité la faillite", dit Tom

Alexis a lui aussi rebondi en modifiant son concept et ses idées fonctionnent toujours aujourd'hui. "Il a fallu faire preuve de courage et de persévérance pour arriver à développer des nouvelles choses et on arrive à voir tout doucement le bout du tunnel avec la reprise des événements et la reprise de l'horeca également."

Après la pandémie, ces trois chefs d'entreprise doivent à nouveau affronter un contexte économique difficile mais aucun ne regrette son choix professionnel.