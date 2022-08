"Le droit à une deuxième chance": des détenus ont reçu leur diplôme d'entraîneur dans le cadre d'un projet de réinsertion

Au total, 14 détenus ont reçu vendredi à Tubize leur diplôme d'entraîneur à l'issue d'un projet de réinsertion par le football. Le projet pilote, porté par l'ancien footballeur Thomas Chatelle, a été mené dans les prisons d'Ittre et de Beveren lors de la saison passée.

"Depuis la fin de ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire des matches dans différentes prisons en tant que membre de l'ASBL La balle aux prisonniers. J'ai alors pu voir l'envie des détenus de s'investir", a expliqué l'ancien joueur de Genk et d'Anderlecht, notamment. "Cette formation UEFA D est articulée autour de la gestion de quatre aspects: joueur, environnement, jeu et formateur. Il s'agit de la base du rôle d'entraîneur. C'est aussi apprendre à discuter avec un groupe et gérer une équipe", a ajouté Thomas Chatelle. Grâce à la collaboration des ailes francophone (ACFF) et néerlandophone (Voetbal Vlaanderen) de la fédération belge de football, les détenus ont ainsi suivi une formation de septembre à novembre avant un stage sur le terrain de janvier à juin, dans différents clubs partenaires.

Des détenus pas condamnés pour des faits liés aux mineurs

"Le football, de part son intégration dans un bassin, va bien au-delà d'un terrain sportif. Ce projet coche toutes les cases de notre vision et de nos valeurs. Nous avons toutes et tous droit à une seconde chance", a expliqué en marge de la cérémonie, l'administrateur de l'ACFF, Gaston Schreurs. Patrick, l'un des détenus, s'est montré ravi au moment de commenter cette expérience. "Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir mené ce projet jusqu'au bout, et l'applaudissement des parents à la fin du stage et le fait que les enfants soient venus vers moi."

Les candidats au projet pilote ont été sélectionnés en fonction de plusieurs critères. "Les détenus devaient être admissibles à la libération, ils ne devaient pas être condamnés pour des faits liés à des mineurs et ils ont été sélectionnés par les prisons et l'administration", a détaillé Thomas Chatelle. Les diplômes ont été remis en présence de la ministre francophone des Sports et des Maisons de Justice, Valérie Glatigny, ainsi que des représentants du cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et de l'administration pénitentiaire. En Wallonie, le projet sera ouvert dans deux nouvelles prisons en 2022-2023, à Leuze et Lantin.

Douze clubs supplémentaires viennent s'ajouter par ailleurs à la liste des clubs partenaires. En Flandre, la prison de Wortel participera au projet lors de la saison 2022-2023.