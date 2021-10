Après un an et demi de pause, Covid oblige, la Coalition Climat fait son retour sur le devant de la scène et organise une nouvelle marche pour le climat le 10 octobre à Bruxelles. "Après un an et demi coincé.e.s chez nous, nous repartons à l’action. C'est le moment !", écrit l'organisation.

Plus de 80 associations de tout le pays vont y participer dont Greenpeace, le CNCD-11.11.11, Oxfam, les syndicats, les mouvements de jeunesse et citoyens.



À la veille d'un important sommet européen (21-22 octobre) et de la conférence climatique de Glasgow (1-12 novembre), l'association veut envoyer un signal fort aux décideurs politiques. "Le message est simple: nous attendons des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes", avait expliqué Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. "Il nous faut un Green New Deal belge. Nous proposons plus de 100 solutions concrètes pour réaliser cela."

Le départ de cette grande marche est donné à 13h Gare de Bruxelles Nord. Le cortège parcourra ensuite le boulevard Roi Albert II et la Petite Ceinture, avant de prendre la rue de la Loi en contresens, pour arriver au parc du Cinquantenaire. Pour s'y rendre, la STIB rend son réseau gratuit entre 12 et 19h. La SNCB offre des billets 'ticket weekend' avec réduction de 50% et augmente sa fréquence de trains.