"Nous sommes sur la bonne voie": voici la date à laquelle la Belgique devrait passer au vert sur la carte européenne

"Les indicateurs continuent imperturbablement de diminuer à un rythme accéléré. On en est bien contents. Nous sommes toujours dans la bonne voie", a indiqué le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du centre de crise.

"Les contaminations diminuent de moitié tous les huit jours. A ce rythme, nous atteindrons pour le 28 juin une incidence inférieure à 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants, ce qui permettrait à la Belgique de rejoindre le groupe des pays verts pour le début de l'été", a indiqué Yves Van Laethem. "La diminution est la plus prononcée chez les enfants et chez les adolescents. Le nombre le plus élevé de nouveaux cas se trouve dans la tranche d'âge des 20 ans, alors que chez les personnes âgées, chez les plus de 90 ans par exemple, le nombre de nouveaux cas est devenu extrêmement faible, de l'ordre de trois par jour", a ajouté le porte-parole interfédéral.

Depuis septembre 2020, une carte indiquant la situation sanitaire en Europe a donc été instaurée. Elle est produite et mise à jour de manière hebdomadaire par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Concrètement, cette carte fonctionne avec un code couleurs en fonction du niveau de risque d'une zone: vert, orange, rouge. Une quatrième couleur (gris) est prévue pour les zones dans lesquelles il n'existe pas de données suffisantes ou lorsque le nombre de tests menés pour 100.000 habitants est jugé trop faible. En fonction de la situation sanitaire de chaque pays, cette carte est donc amenée à évoluer chaque jeudi, jour d'actualisation par l'ECDC.

Restons prudents

Le porte-parole a cependant rappelé l'importance de rester vigilant et respecter les règles qui restent en vigueur sur notre territoire. "Restons prudents. Des exemples existent autour de nous comme le Portugal ou le Royaume-Uni où la situation a un peu changé et imposé des modifications dans la manière dont le déconfinement s'y passe. Ceci doit nous rappeler que tant qu'une grande majorité de la population n'est pas vaccinée, on peut encore avoir quelques problèmes avec ce virus", a expliqué Yves Van Laethem.

Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie, le Royaume-Uni a enregistré une brusque dégradation ces derniers temps, en dépit d'une campagne de vaccination à grande échelle. Cette tendance, marquée par un bond de 33,7% des contaminations en une semaine, a forcé lundi le gouvernement britannique à repousser d'un mois la levée totale des restrictions sanitaires.