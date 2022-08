"On a été dévalisés": c'est le sac à la mode, la banane fait son retour dans notre garde-robe, mais d'où vient-elle exactement?

Le sac banane, tendance phare des années 90, fait son grand retour dans les garde-robes! Son coté pratique convainc de plus en plus de jeunes, qui n'hésitent pas à l'emmener partout avec eux, en ville ou dans de nombreux festivals.

Aux Etats-Unis, le premier sac banane apparaît à la fin des années 50. Il est alors surnommé le "Fanny pack" : sac fesse(s). L'accessoire, ainsi baptisé parce qu'il se porte dans le dos, appartient alors à la panoplie des skieurs. Mais l'histoire de la sacoche remonte à bien plus longtemps... C'est à la fin de la préhistoire, environ 3.300 ans avant Jésus-Christ, qu'on découvre la première sacoche du genre.

Et plus récemment, sur certaines photos d’Edward Curtis prises en 1907, les Indiens d’Amérique en portaient déjà. Comme quoi, l'histoire de la banane ne date pas d'hier. Et si elle a été rangée au placard à la fin des années 90, car jugée ringarde, elle signe, depuis les années 2010, son grand retour dans nos garde-robes.

Le "ridicool"

Marie, journaliste mode, nous explique ce phénomène : "Il y a une tendance qu'on appelle 'ridicool', c'est-à-dire tout ce qui est ridicule, et qui avait, à un moment donné, une conotation un peu ringarde, revient sur le devant de la scène. Les gens sont nostalgiques des années sans le téléphone portable, et donc le sac banane va dans ce package vintage", détaille-t-elle.

Les sacs banane ont donc de nouveau la cote auprès des jeunes. A la taille ou à l'épaule, comme dans les années 90, la banane devient l'accessoire indispensable. Dans les magasins, les ventes explosent, comme en témoigne Yves Lumonga, gérant d'un magasin vintage. De plus en plus de jeunes se laissent séduire par son côté pratique.

"C'est l'été, les festivals reprennent, et tous les jeunes se ruent sur les sacs banane. On a fait plein de commandes et on a été dévalisés. On nous envoie carrément des messages sur les réseaux sociaux pour savoir s'il nous reste des sacs bananes, des photos aussi pour voir celles qu'on a. C'est vraiment un truc qui marche hyper bien, ça revient à la mode, et les gens sont vraiment à l'affût de sacs originaux", explique Yves.

Réhabilitée à la fois par la vogue nostalgique des années 1980-1990, l’influence du sportswear dans la mode, et son design très pratique, la banane est aujourd’hui un objet hautement désirable et incontournable pour les jeunes. Son côté pratique a su les (re)séduire !