"On aurait pu y laisser notre peau": Anna laissait toujours son GSM charger la nuit près de son lit jusqu'au jour où elle l'a retrouvé brûlé

Un chargeur de téléphone sur deux est dangereux d'après une association française de défense des consommateurs. Elle pointe du doigt les risques d'incendie et d'électrocution de nombreux appareils, surtout ceux achetés en ligne. Un constat partagé il y a deux ans, chez nous, par l'association Test-Achats. Depuis, rien n'a pourtant changé.

Nous avons obtenu le témoignage d'Anna, une habitante de Clinchamps-sur-Orne en Normandie. Comme de nombreuses personnes, elle dort toujours à côté de son téléphone, qui charge durant la nuit. Mais un matin, elle se réveille avec une mauvaise surprise. "C'est tout simplement en débranchant mon chargeur comme je le fais chaque matin que je me suis rendue compte qu'au toucher il était déformé. J'ai allumé la lumière, et je me suis rendue compte qu'il était cramé, il était tout noir", explique Anna.

Mon compagnon et moi on aurait pu y laisser notre peau

Son téléphone est détruit. Il ne chargera plus jamais. Cette jeune française a gardé des photos de son chargeur acheté sur internet, brûlé, comme la prise dans laquelle il était.

"Ça m'a fait très peur parce qu'en fait je me suis dit que cette nuit-là mon appartement aurait pu prendre feu. Mon compagnon et moi on aurait pu y laisser notre peau. J'ai eu très peur", confie Anna.

Ces chargeurs à bas coût ne sont pas vérifiés et donc on a ce manque d'isolation qui va faire des courts-circuits

Le constat de l'association française de protection des consommateurs est édifiante: un chargeur sur eux est dangereux. En Belgique, une étude avec des résultats similaires avait déjà alerté l'association Test-Achats en 2018.

Les chargeurs des grandes marques ne sont pas visés, mais bien ceux dit de "bon marché". "Les composants sont normalement bien isolés avec une certaine distance de sécurité suivant des normes européennes. En fait, dans ce cas-ci, le problème c'est que ces chargeurs à bas coût ne sont pas vérifiés et donc on a ce manque d'isolation qui va faire des courts-circuits, et donc qui risque de créer un incendie ou une surchauffe", explique Alexandre Eloy, responsable d'un magasin de réparation.

Pourtant, tous ces chargeurs défectueux portent ce logo du label CE, censé être un gage de qualité. "Il faut pouvoir vérifier derrière que le certificat est réellement existant. Maintenant effectivement, il y a beaucoup de produits où le marquage CE est présent dessus, mais si vous achetez sur un petit marché ou un site douteux, en fait il n'y aura aucune norme et là vous avez tous les risques possibles", réagit Nicolas Henroz, directeur d'une société de réparation.

En 2016, aux Pays-Bas, 47 personnes seraient décédées et 75.000 blessées à cause de ces appareils.