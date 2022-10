"On donne pour que l'animal ait au moins à manger": à cause de la crise de l'énergie, les refuges craignent une hausse des abandons

Chez nous, la crise de l'énergie pèse sur le portefeuille des ménages. C'est ce qui fait craindre au refuge pour animaux déjà sous pression une augmentation des abandons.

Dans ce refuge de la région de Charleroi, c'est une nouvelle mission qui se développe. Cette mission a pour objectif de fournir une aide alimentaire aux propriétaires d'animaux domestiques démunis. Ils lancent un appel à l'aide pour pouvoir garder leur chien ou leur chat.



"On essaie de les dépanner, on essaie de donner le minimum pour que l'animal ait au moins à manger. Dans le cas des chats, ça peut arriver aussi qu'on nous demande pour avoir de la litière. Et c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent", constate Michèle Vandersmissen, présidente de la société royale protectrice des animaux (SRPA) de Charleroi.



Pour les responsables du refuge, l'inquiétude est présente face à la réalité économique. Un animal de compagnie coûterait en moyenne 450 euros par an pour un chat et plus de 600 euros pour un chien. Hors frais médicaux.



Les propriétaires, pourront-ils supporter cette réalité ?



"La crise énergétique aura des répercussions au niveau financier sur les ménages. Et on craint inévitablement que l'animal en subisse les conséquences. On craint qu'il y ait une augmentation d'abandons dans les semaines qui vont arriver"; interpelle Franck Goffaux, le directeur de la société royale protectrice des animaux (SRPA) de Charleroi.



Le nombre d'adoptions va-t-il être impacté ?



Actuellement, le refuge est saturé. Il est complosé de plusieurs centaines de chiens et de chats. Le roulement, pourra-t-il être maintenu ? "La crainte que j'ai est que demain on ait beaucoup moins d'adoption parce que les gens se disent 'On voudrait bien avoir un animal de compagnie chez nous mais c'e n'est pas le moment vu toutes les factures qu'on a et vu les fins de mois difficiles que l'on a". En région wallonne, la ministre du bien-être animal se dit sensibilisée par cette réalité. Des moyens supplémentaires pourraient être dégagés.