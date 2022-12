"On en a détecté 18 dans le tunnel de la jonction nord-midi": un nouveau système anti-intrusion installé sur les rails à Bruxelles

1 200. C'est le nombre de trains qui empruntent le tunnel au sud de la jonction nord-midi chaque jour. Un véritable nœud ferroviaire de notre pays. Quand une personne s'introduit dans ce tunnel, ça engendre de gros blocages. Le porte-parole Frédéric Sacré explique: " On a détecté 18 intrusions chaque année dans le tunnel au sud de la jonction nord-midi qui ont pour conséquence de mettre le trafic à l'arrêt ce qui se répercute à des dizaines de kilomètres à la ronde.

Pour y remédier, Infrabel, le gestionnaire du réseau, a installé un nouveau système anti-intrusion qui fonctionne avec des capteurs infrarouges. "Les colonnes noires à l'entrée du tunnel génèrent des faisceaux infrarouges, invisibles à l'œil nu et quand un faisceau est coupé par un individu, ça déclenche une alerte qui nous permet d'intervenir au plus vite." Le porte-parole précise aussi que le système sait faire la différence entre les personnes et les trains.

Le nouveau système, emprunté au tunnel sous la Manche, envoie les informations et les images en temps réel d'une irruption sur le rail. Des équipes d'intervention de la SNCB sont alors immédiatement envoyées sur les lieux. Le système est appelé à être installé à d'autres endroits.

Sur l'ensemble du réseau ferroviaire, 591 intrusions ont été constatées l'an dernier. Elles ont provoqué la mort de 5 personnes.