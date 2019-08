En matière de santé, la Croix-Rouge lance un appel aux dons de sang. Les réserves pour les groupes B- et O- sont au plus bas. En fait, l'été est une période difficile, les stocks de sang diminuent très rapidement car il y a moins de volontaires.

Des poches de sang qui vont rejoindre dans quelques heures un hôpital de la capitale. Le centre de distribution central de la Croix-Rouge envoie du sang dans toute la Wallonie et Bruxelles. Mais plus l'été avance et plus les réserves baissent.

"On est à un moment critique car la tension entre la présence des donneurs dans les collectes et la consommation des hôpitaux qui ne diminue pas cet été. C'est une situation un peu particulière. Tant en globules rouges qu'en plaquettes, la consommation est élevée et puis il y a quelques patients qui demandent du plasma", a précisé Tome Najdovski, directeur de production de la Croix-Rouge de Belgique, au micro de nos journalistes Margaux Guyot et Benjamin Vankelst.

La Croix-Rouge recherche en priorité des dons de sang du groupe O-, des dons de plaquettes et de plasma du groupe B. Pendant quelques heures lundi, le stock était réellement en stade critique. Hier, seules 288 poches ont été prélevées contre 600 pour une journée normale.

"Entre aujourd'hui et le 20 août, nous seront à environ -30% de besoin de sang total donc il est clair que nous faisons appel aux donneurs pendant cette période et en particulier les donneurs O- car c'est cette partie est la plus difficile à maintenir en stock", a encore indiqué Tome Najdovski.

La Croix-Rouge rappelle les conditions pour donner son sang: être majeur, peser plus de 50 kilos, ne pas présenter de risque de transmettre des maladies infectieuses et être en bonne santé. Le dernier don de sang doit remonter à plus de deux mois.

Dernier petit conseil: comme toujours, et surtout en cette période de canicule, hydratez-vous bien avant le don et ne venez pas à jeun! Des boissons fraîches et des collations sont, bien entendu, à votre disposition avant et après votre don.