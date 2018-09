"On est déjà exténué", "C'est un fameux budget": c'est le rush sur les fournitures scolaires avant la rentrée

J-2 pour les milliers d'élèves et parents de la fédération Wallonie-Bruxelles. Ce samedi est mis à profit par de nombreuses familles pour compléter la liste de matériel demandée par les écoles. C'est aussi l'occasion de se refaire une beauté après les vacances. C'est ce qu'ont pu constater Quentin Ceuppens et Thomas Kinet en région namuroise ce matin.

C’est un grand classique. En trente ans de coiffure, Alberto n’a jamais connu une rentrée des classes sans appel de dernière minute.

"Je suis complet grâce à la rentrée de classes. Il y a beaucoup d’enfants et d’adolescents", confie le coiffeur Alberto Diolosa. "En principe, durant une semaine, on va être débordés."

Cela fourmille également dans les magasins avec les derniers achats avant lundi. Il s’agit de compléter vite la liste des fournitures obligatoires (crayons, bics, fardes,…).



Dans les rayons, on constate l’impatience des enfants à l’idée de recommencer l’école. Curieusement, la fin des vacances n’est pas forcément une mauvaise chose pour tout le monde. "On a déjà acheté quelques vêtements pour la rentrée scolaire. Je trouve ça super", indique une adolescente au micro de notre journaliste.



"On est déjà exténué"



D’autres doivent penser aux activités périscolaires également. "Ils vont commencer le basket et d’autres activités donc ils ont besoin de vêtements adéquats", explique une maman. "On est déjà exténué. À croire que les deux mois de vacances n’ont servi à rien."



"Cela fait un fameux budget pour la rentrée"



Dernière occasion également de remplacer les pantalons trop usés dans les cours de récréation. Ce qui s’ajoute au budget.



"Je pense qu’il faut plus ou moins 150 euros de matériel scolaire plus les vêtements. Cela fait un fameux budget pour la rentrée", déclare une autre maman. Cette fois pas de doute, la rentrée est à notre porte.