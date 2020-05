"On nous dit qu'on peut aller voir notre famille en France mais quand on arrive à la frontière, on est refoulés": les Belges face à une cacophonie

Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur Pieter de Crem indiquait que les visites transfrontalières étaient à nouveau autorisées à partir de samedi. Cela concerne nos pays voisins (la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne). Problème, depuis ce samedi matin, des dizaines de personnes nous indiquent ne pas avoir pu passer les frontières.

"Mon mari a contacté la gendarmerie en France. Le gendarme a eu un ton très énervé parce que c’était déjà le énième appelle pour ce sujet. Il a été très clair, hors de question que les Belges rentre en France sans raison particulière ! Des amandes sont prévues", nous écrit une lectrice. "On nous dit qu on peux aller voir notre famille en France mais quand on arrive à la frontière on est refouler car les frontières sont ferme jusqu'au 15", ajoute une autre.

Lorsque nous contactons la gendarmerie de Maubeuge (France), même son de cloche. Une policière nous assure que la France n'autorise toujours pas la venue de Belges pour des visites familiales ou faire leurs courses. "Ces déplacements ne sont toujours pas autorisés par la police française", précise-elle. Elle rappelle qu'en cas de contrôle, un amende de 135e est donnée. "En cas de récidive, on peut aller jusque la garde à vue", s'exclame la policière.

L'arrêté ministériel est entré en vigueur aujourd'hui

Que se passe-t-il ? Comment expliquer une telle cacophonie? Le ministre des Affaires Etrangères nous donne des précisions. Cette mesure est bel et bien d'application et a été inscrite au Moniteur belge. Problème: tous les commissariats n'ont pas encore été informés dans les pays voisins. Cela explique le fait que des policiers interdiraient encore l'accès à leur territoire. La communication pourrait prendre plusieurs heures.

Le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin a alors précisé ce matin que "l'arrêté ministériel est entré en vigueur aujourd'hui, publication au moniteur belge donc il appartient maintenant au ministre de l'Intérieur de veiller à ce que l'information circule correctement et je ne doute pas qu'il s'y est évidemment attelé. C'est vrai que l'arrêté est publié aujourd'hui donc je comprends qu'il y ait un petit flottement pendant une heure ou deux par rapport à l'application de cette règle. Elle s'installe et on est dans un processus progressif de réouverture des frontières prudent et idéalement concerté".