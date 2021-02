"On peut rencontrer une personne, on est dans les règles": sur Facebook, un groupe permet aux étudiants de sociabiliser

Invit1etudiant, c'est le nom d'un concept lancé sur Facebook pour répondre à la détresse des jeunes dans ce contexte sanitaire. L'idée est de permettre aux étudiants vivant seuls, parfois loin de leurs parents, d'échanger avec d'autres étudiants qui sont dans la même galère, mais aussi des familles, des foyers qui auraient du temps à leur consacrer.

"Ca peut être dehors, une balade"

Le concept se décline dans plusieurs villes étudiantes dont Namur. Dominique Wenta, chanteuse et coach vocale, est à l'initiative du groupe namurois: "Le but, c'est de se donner des rendez-vous et d'échanger. Une famille peut dire, samedi midi, est-ce que quelqu'un veut venir déjeuner avec nous ? Les étudiants peuvent aussi dire ce qu'ils aiment faire: "Moi, ma passion, c'est la peinture, la philo...". Et quelqu'un se dit, ça tombe bien, je suis prof de philo. Ca peut être dehors, se donner rendez-vous pour une balade. On peut rencontrer une personne, il n'y a pas de problème, on est dans les règles, on en n'invite pas douze. C'est l'idée d'une personne, de passer quelques heures ensemble", explique-t-elle.

"Retrouver du lien social, c'est retrouver du moral", estime-t-elle: "Ils ne peuvent pas se rencontrer, rencontrer le reste de la société, c'est dramatique".

Si les étudiants sont déjà nombreux sur la page, il manque par contre des familles. L'appel est lancé.

Invit1étudiant/Namur: vers le groupe Facebook.

Le concept existe aussi à Liège: vers le groupe Facebook Invit1étudiant/Liège.