"On reste entre nous": ces Belges embarquent vers le Portugal et l'Espagne majoritairement en rouge

Les voyages vers les régions européennes en zone rouge restent autorisés. Quel est l'état d'esprit des Belges qui partent aujourd'hui vers ces zones ?

Gosselies, aéroport de Charleroi. Ce vendredi matin, une délégation d'une soixantaine de personnes s'apprête à embarquer pour défendre les couleurs de la Belgique au Portugal, lors des championnats d'Europe de Beach Soccer. Si la zone est désormais passée au rouge, les joueurs ne s'en inquiètent pas. Jeremy Chojnowski, président de la fédération de Beach Soccer et du club "New Team", explique : "Il n'y a rien qui change pour les Belges qui partent au Portugal. Juste au retour, les gens qui ne sont pas vaccinés doivent faire le test en rentrant. Il est bien indiqué qu'on peut le faire dans les 48 heures en rentrant. Après il faut voir, s'il faut faire une quarantaine ou pas." Michael Lacluyse, préparateur physique de la délégation, ajoute: "Nous, on reste entre nous. Honnêtement, on est en groupe, il n'y a pas de mal de règles qui sont faites pour ne pas être contaminés dans tous les sens."

Les mesures ont un peu bougé mais très gentiment

Pour l'Espagne, ceux qui habitent dans une zone rouge ou orange comme à Bruxelles doivent présenter au départ un test négatif ou un certificat de vaccination ou de rétablissement. Camille et Alexiane, deux voyageuses, ont tout prévu : billets d'avion, carte d'identité, un QR code demandé par les autorités espagnoles et un test PCR. "J'ai dû avoir le certificat de vaccination. En rentrant, je ne dois pas faire de quarantaine", explique l'une d'elles. Etat d'esprit positif également pour Patrick qui est parti ce matin à Ténériffe: "Mes papiers sont en règles. Je pense avoir fiat toutes les formalités. Bien sûr, on respecte les mesures barrières. Dans ce cas-là, tout se passera bien."

Direction l'Espagne. Colo travaille sur la Costa Blanca. Il gère une agence immobilière. Il tient à rassurer les Belges. "L'État espagnol a décidé hier de serrer les mesures sanitaires. Les mesures ont un peu bougé mais très gentiment. Ca n'empêche en rien la qualité de vacances que les vacanciers ont et les libertés", fait savoir Colo.

Concernant les départs, toutes les informations sont disponibles sur le site internet du SPF Affaires étrangères ou via notre site en cliquant ici.