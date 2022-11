"On s'attendait à avoir un salaire": les puéricultrices des crèches Neokids inquiètes, la société risque de faire faillite

Les puéricultrices des crèches "Neokids-Montessori" en Belgique sont inquiètes. Elles nous ont contactées via le bouton Orange "Alertez-nous". Certaines d'entre elles n'ont pas été payées, le mois dernier. La société, qui fait face à des difficultés financières, envisagerait même de faire l'aveu de faillite.

Charline est accueillante d'enfants. La jeune femme souhaite rester anonyme pour dénoncer la situation. Comme ses collègues, elle n'a pas été payée pour le mois d'octobre. "On a un peu l'impression d'avoir eu un tsunami parce qu'il y a deux semaines, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. On s'attendait à avoir un salaire, que tout se passe normalement. Donc, là, pour le moment, on est un peu en colère aussi par rapport à tout ça parce qu'on a l'impression qu'on nous écoute pas", confie l'accueillante d'enfants.

Le réseau Neokids-Montessori comprend une quinzaine de crèches en Belgique, la plupart en région bruxelloise. Le directeur confirme des problèmes financiers. "La situation financière est très précaire. Personne n'a reçu de salaire. La faillite est envisagée", a déclaré Christophe Richard de Foucaud.

En cause ? Des frais d'exploitation de plus en plus élevés, explique le responsable, mais aussi une dette structurelle importante depuis des années. Les puéricultrices déplorent le manque de communication de la direction. "C'est plein de petites choses qui se sont passées qui nous ont interpellées, en se disant que c'est bizarre car on nous dit que dans certaines crèches, les fournisseurs ne viennent plus. Là maintenant, nos factures sont payées pour certaines ou en partie grâce à mon compagnon, et pour tout le reste, c'est en attente. Donc l'électricité, etc. on ne sait pas payer. La crèche de ma fille, j'ai dû demander si je pouvais repousser le paiement", poursuit la jeune femme.

400 enfants sont concernés au total. Dans cette crèche, faute de salaire et d'informations, les employés envisagent d'arrêter de travailler dans quelques jours.