Le nombre de Belges vaccinés contre la grippe en augmentation: comment l'expliquer?

Les autorités sanitaires craignent que la grippe saisonnière soit plus intense cette année. La bonne nouvelle est que le nombre de personnes vaccinées est en augmentation.

Le vaccin contre la grippe a la cote cette année. Déjà 1,7 million de doses ont été vendues depuis le 1er octobre, c’est 10% de plus que l’année passée à la même période.

Mais contrairement à l’année dernière, l’approvisionnement est beaucoup plus facile. "La Belgique a commandé plus de vaccins que l’année dernière", déclare Hugues, pharmacien. "L’année dernière ça avait été catastrophique, très difficile parce qu’il n’y avait assez de vaccin mais cette année on peut servir tous nos patients", se réjouit-il.

Une des clés du succès du vaccin cette année réside dans la facilitation de la procédure. Il n’est désormais plus nécessaire d’avoir une prescription pour en acheter. Un pharmacien peut dès lors vendre directement le vaccin à un patient qui ira ensuite se faire vacciner chez son médecin, explique Alain Chassepierre, le président de l'association pharmaceutique belge.

"L’année passée, il n’y a pas eu d’épidémie de grippe", poursuit Alain Chassepierre. "L’immunité récente acquise n’étant pas là, on craint une circulation plus facile du virus (…) On a tout intérêt à se faire vacciner puisqu’on sait que ça sera réellement efficace."

Chaque année, ce sont environ 8% des Belges qui sont contaminés par la grippe.