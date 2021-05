"On se lave MAL les mains": une experte de l'hygiène explique comment procéder (vidéo)

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, des millions de personnes ont pris l'habitude de se désinfecter les mains avec des solutions hydro-alcooliques. Mais utilise-t-on correctement ce liquide? La réponse serait non, selon Bénédicte Vos, infirmière en hygiène hospitalière - CHU Ambroise Pare, invitée du RTL INFO Bienvenue.

"Ce que l'on voit dans le grand public, c'est se désinfecter les mains" avec des solutions hydroalcooliques, ce qui est différent de se les "laver", précise l'infirmière.



La spécialiste explique qu'au départ, les solutions hydro-alcooliques sont réservées au milieu hospitalier. Quand on va faire des soins et c'est une très bonne alternative lorsque l'on n'a pas accès à l'eau et au savon. Par exemple, on va faire ses courses et on veut se désinfecter les mains, c'est une bonne option. Mais si les mains sont sales, il ne faut pas les désinfecter, mais les laver.



Concernant le coronavirus, les deux techniques sont valables pour éviter la propagation de l'épidémie, mais il faut qu'elles soient appliquées correctement "avec les bons produits".



"A l'entrée de l'hôpital, on voit les gens prendre une demi-dose et se frotter très vite les mains alors qu'une désinfection doit durer entre 20 et 30 secondes, jusqu'à ce que les mains soient bien sèches", détaille Bénédicte Vos.



"Un lavage des mains doit prendre 60 secondes avec de l'eau et du savon en frictionnant bien tous les espaces. Et pour la solution hydro-alcoolique, ce n'est pas n'importe laquelle. Il faut un minimum de concentration d'alcool à l'intérieur".



Dans les faits, peu de gens prennent 60 secondes pour le faire. En moyenne, une personne ne passe que 10 secondes pour se laver les mains.