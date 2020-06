Hausse du chômage en Wallonie en raison du coronavirus: "On va faciliter la vie des chercheurs d’emploi"

Christie Morreale était l’invitée de Fabrice Grosfilley ce matin à 7h50 sur Bel RTL. La ministre wallonne de la santé et de l’emploi a évoqué la crise qui s’annonce sur le marché de l’emploi.

En raison de la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus, une hausse du nombre de demandeurs d’emploi est inévitable dans notre pays. Pour la Wallonie, on est passé de 200 000 à 207 000 chômeurs. "Depuis 2013, cela n’était jamais arrivé. On était dans des diminutions constantes. La crise a fait remonter les chiffres et il faut s’attendre à une hausse. Donc, il faut réagir", commente Christie Morreale.

L’Institut wallon pour les statistiques estime qu’il pourrait y avoir 17.000 personnes de plus en 2021. Comment permettre à ces chômeurs de trouver rapidement un travail ? "Il faut beaucoup d’agilité de la part du Forem et le Service Public de l’Emploi est prêt ou en tout cas se met en ordre de bataille pour pouvoir répondre à cette difficulté-là", assure la ministre wallonne de l'emploi.

Un conseiller unique et plus de digitalisation

Selon elle, les autorités veulent faciliter la vie des demandeurs d’emploi. Ils auront notamment un référent, une personne unique chez qui s’adresser au Forem. "Ce conseiller sera un vrai partenaire pour trouver des solutions avec eux", assure Christie Morreale.

La gestion à distance sera aussi privilégiée avec une augmentation de la digitalisation. "Cela va permettre une grande avancée pour tous ceux qui ont une maturité numérique suffisante. Je pense que cela n’est pas nécessaire de devoir se rendre spécialement au Forem. Ils peuvent gérer ça à distance et les conseillers restent à disposition par tous les moyens modernes. Il faut évoluer", estime la socialiste.

