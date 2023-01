"On voulait une part du gâteau": les agents pénitentiaires sont en grève ce mercredi

Les prisons sont en grève depuis ce mardi 10 janvier, 22 heures jusqu'au mercredi 11 janvier, même heure. Un préavis à durée indéterminée a été remis le 30 décembre, pour l'ensemble de la fonction publique, à la ministre Petra De Sutter, en charge de la Fonction publique.

Les agents pénitentiaires réclament une revalorisation salariale et un treizième mois. "On voulait une revalorisation des échelles barémiques qui n'a plus eu lieu depuis 20 ans", dit Grégory Wallez, secrétaire fédéral CSGP Prison. "On nous avait aussi promis un 13ème mois il y a 13 ans. On nous a donné une petite cerise sur le gâteau avec ls chèques repas. Nous, on ne voulait pas de la petite cerise mais on voulait une part du gâteau."

À la prison de Leuze-en-Hainaut, plus ou moins la moitié du personnel travaille. Ils sont 21 à la place de 45 en temps normal.

Le service minimum sera d'application dans les prisons, le temps de cette grève. Les promenades, le travail ou les visites pourraient donc être annulées pour les détenus. Cependant, l'extraction des détenus ne devrait pas être impactée. Le procès des attentats notamment, devrait se poursuivre normalement.

Depuis le 9 novembre, tous les mercredis, ils organisent des actions devant les bureaux politiques. Ce mercredi, ils seront devant les bureaux d'Ecolo.