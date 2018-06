"Par match, c'est 100€ quand même": entre les apéros et les gadgets, voici ce que les Belges déboursent pour supporter les Diables

La banque ING a analysé les dépenses des Belges pour supporter les Diables Rouges. Pour cette Coupe du monde, le Belge dépense en moyenne 25 euros. Ce sont les Wallons qui déboursent le plus.

Pour se mettre aux couleurs des Diables Rouges, les supporters ne manquent pas de choix : chapeaux, perruques, coussins, et même, des frigos miniature. Pendant la Coupe du Monde, le Wallon dépensera en moyenne 35 € pour les gadgets, c’est un peu plus que le Flamand, qui dépensera 15 €. "C’est les castagnettes, les chapeaux, on a acheté les casquettes la semaine passée, on a acheté les brassards, et là, maintenant, il y a la fête à l’école lundi, donc mes enfants doivent avoir l’attirail complet. Pour mon fils, j’ai déjà, et je cherche pour ma fille. Rien que pour les accessoires casquettes et tout ça, je crois qu’on ira sur les 20 € quand même", dit une cliente d’un supermarché.

"Il a voulu que je lui achète, il ne me demande pas grand-chose, donc pour une fois j’ai toléré… il a le t shirt de la Belgique", dit un papa.

Parmi les Belges interrogés, un sur dix indique dépenser plus d’argent que d’habitude en snacks et en boissons alcoolisées. C’est bien moins que les Argentins ou les Brésiliens, où près de la moitié de la population augmente les quantités à l’apéro. C’est pas tellement moi, c’est mon fils, enfin mes fistons : la bière et les amuse-gueules, c’est tout, sinon… C’est papa qui dépense. Je pense, par match, cent euros quand même".

Enfin, pour voir l’équipe des Diables remporter la coupe du monde, un Belge sur 10 serait même prêt à donner 1% de ses revenus annuels.