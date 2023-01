"Plus de libertés financières en 2023": voici les prévisions de l'astrologue Patricia Millis

Analyser le ciel et la position des planètes pour savoir ce que la nouvelle année nous réserve dans les grandes lignes. C'est ce que propose Patricia Millis, invitée du RTL Info Bienvenue. L'astrologie est une croyance. Pour ceux qui y adhèrent, voici les prévisions de l'astrologue pour 2023.

"La première planète qu'on regarde, c'est Jupiter qui est la planète de la chance et de l'expansion", selon les prévisions de Patricia Millis, cette année, elle sourira aux béliers et avec eux, les autres signes de feu que sont les lions et les sagittaires. L'astrologue explique que les signes "amis" du bélier profiteront aussi de sa chance. Une question de position angulaire des astres. Elle ajoute cependant que "la chance ne tombe pas par hasard sur nos épaules", il faudrait plutôt considérer ça comme "une opportunité d'ouvrir des portes".

Une opportunité qu'il faut saisir au plus vite pour les signes de feu parce que d'après l'astrologue, le 16 mai prochain, la planète déménage du côté du taureau et des signes de terre.

Un blocage qui prend fin

"Il y avait un carré entre Saturne et Uranus." Une explication astrale de la crise financière selon Patricia Millis. "Heureusement, cet aspect se dénoue à partir du 26 janvier", annonce-t-elle. De quoi laisser entrevoir de meilleures perspectives pour les années à venir: "Les gens ne se laisseront plus faire. Ils vont réclamer davantage de liberté et d'indépendance, notamment financière." Un nouveau cycle qui s'étend sur 20 ans. "Tout ne se fera pas tout de suite", prévient l'astrologue.